La cattiveria dei tifosi juventini: “Con Giuntoli ora finalmente sapremo la verità su Osimhen”

I tifosi della Juventus si sono resi protagonisti di alcuni commenti a dir poco ‘fantasiosi’ dopo l’approdo di Cristiano Giuntoli a Torino.

Cristiano Giuntoli è stato nominato Football Director della Juventus con un contratto fino al 2028. L’ex direttore sportivo del Napoli ha combattuto per oltre un mese per liberarsi da De Laurentiis e intraprendere questa nuova sfida. Una sfida che lo riempie di emozioni, come emerso dalle prime parole di Giuntoli da juventino, parole che hanno colpito nel segno tutti i tifosi napoletani che lo hanno praticamente idolatrato per otto anni dopo alcuni colpi di mercato che si sono rivelati dei veri e propri ‘gioielli’ per il Napoli.

Tanto entusiasmo invece in casa Juventus dove si sta dando adito alla più disparata fantasia: tanti tifosi bianconeri stanno utilizzando i social per sfogarsi, commentare l’approdo di Giuntoli o semplicemente per ‘dichiarare’ e ‘sottolineare’ ancora una volta tutto il loro odio alla volta del Napoli. Dai commenti più semplici e maliziosi come “tutti vogliono scappare da Napoli” (effettivamente, Giuntoli se ne è andato dopo otto anni e anche Spalletti dopo due, ma lasciando un ricordo incancellabile dello scudetto e tatuandoselo per sempre sulla propria pelle), oppure con fantasie da agenti sportivi improvvisati: “Finalmente scopriremo la verità su Osimhen”.

Oltre al fatto che non ci sono retroscena o segreti da scoprire su Victor Osimhen (gli inquirenti sono in possesso di tutti i documenti necessari), Giuntoli non è certo la persona incaricata di indagare o di rivelare informazioni riservate. Insomma, la cosa curiosa è vedere come al giorno d’oggi Giuntoli venga semplicemente esaltato o magnificato dal popolo juventino quando fino a qualche tempo fa, ritornando indietro ad esempio ai tempi di Sarri in panchina, i commenti negativi si sprecavano a più non posso con riferimenti ad acquisti definiti ‘scarti’, ma che al giorno d’oggi fanno parte proprio della Juventus (come Milik?) o altri ‘pacchi’.

Contraddizioni all’ordine del giorno in casa Juventus.