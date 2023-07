Napoli in corsa per Wilfried Zaha: contatti con gli agenti del calciatore. Arrivano conferme

Il Napoli piomba su Wilfried Zaha del Crystal Palace. Il club azzurro è in contatto con gli agenti del calciatore.

Calciomercato Napoli. Il Napoli potrebbe fare un’importante mossa di mercato quest’estate, con il nome di Wilfried Zaha del Crystal Palace che spunta tra le possibili acquisizioni. Il calciatore potrebbe lasciare la Premier League in questa sessione di mercato, e il club azzurro è tra quelli interessati.

Secondo The Guardian, il Napoli ha avuto contatti con gli agenti di Zaha, che ha rifiutato offerte dall’Arabia Saudita. Tuttavia, il club partenopeo non è l’unico a mostrare interesse per l’ivoriano. Anche Galatasaray, Paris Saint-Germain, Lazio e Fenerbahce hanno avuto contatti con i rappresentanti del calciatore.

Il Napoli, alla ricerca di un possibile sostituto per Lozano, non vuole farsi trovare impreparato e sta quindi esplorando diverse opzioni. L’acquisizione di Zaha, tuttavia, non sarà un’operazione semplice, data la folta concorrenza per l’esterno.

Ed Aarons, giornalista del The Guardian, ha fornito ulteriori dettagli su Twitter: “Capisco che Wilfried Zaha dovrebbe prendere una decisione sul suo futuro quando tornerà dalla luna di miele la prossima settimana. Napoli, Galatasaray e PSG sono stati in contatto con i suoi agenti nei giorni scorsi ma Zaha potrebbe restare al Crystal Palace, che ha offerto un quadriennale da 10 milioni di sterline. Lazio, Fenerbahce e Al-Nassr hanno tutti fatto proposte a Zaha, ma capiscono che i primi due sono significativamente inferiori all’affare del Palace.”

Understand Wilfried Zaha is expected to make a decision on his future when he returns from his honeymoon next week. Napoli, Galatasaray and PSG have been in touch with his agents in recent days but Zaha could still stay at Crystal Palace, who have offered 4-year deal worth £10m

— Ed Aarons (@ed_aarons) July 8, 2023