Kim-Bayern, è fatta! Lo United ha provato a dirottare il trasferimento: “Rifiutate molte delle migliori offerte”

Kim è un nuovo giocatore del Bayern Monaco, ma il Manchester United ha provato in tutti i modi a far saltare il trasferimento.

Kim Min-Jae è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. E’ quanto annunciato dal giornalista di Sky Germania, Florian Plettenberg, che su Twitter ci ha dato maggiori informazioni informandoci anche delle ‘avances’ del Manchester United che ha provato fino all’ultimo a far saltare il trasferimento. Ecco quanto scritto su Twitter:

“È tutto fatto e pagato! ‘The Monster’ Kim Minjae è un nuovo giocatore del Bayern! L’ufficialità nei prossimi giorni. È stato un trasferimento complicato per tutti i soggetti coinvolti. Alla fine il Bayern ha vinto la gara. Due settimane fa il Manchester United ha provato a dirottare il trasferimento, ma Kim voleva solo passare al Bayern. Ha rifiutato molte delle migliori offerte. Tuchel e Neppe, sono stati determinanti in questo affare!“.

