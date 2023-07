Faraoni al Napoli, Schira: “Si va verso la chiusura ufficiale dell’affare. Programmato incontro”

Il Napoli vuole seriamente il capitano del Verona, Davide Faraoni. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la chiusura ufficiale dell’affare.

Uno degli obiettivi di mercato del Napoli è trovare un terzino destro, come riserva del titolare indiscusso, il capitano Giovanni Di Lorenzo. È necessario però capire chi sarà il suo vice. A gennaio è arrivato Bereszynski, che è tornato alla Sampdoria dopo il prestito. Zanoli verrà valutato da Garcia a Dimaro, ma l’idea del Napoli è quella di mandarlo in prestito e puntare su un terzino destro esperto.

C’è un vivo interesse per Davide Faraoni del Verona. Si tratta di qualcosa di più di un’idea, dato che il Verona è interessato a Folorunsho (di proprietà del Napoli) e potrebbe nascere una trattativa per uno scambio di prestiti o anche due operazioni separate. Anche l’Empoli è interessato al centrocampista ex Bari, ma Folorunsho avrebbe già dato il suo consenso al passaggio al Verona. A tal proposito, Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha riferito su Twitter: “È previsto un incontro nei prossimi giorni per cercare di concludere l’arrivo di Davide Marco Faraoni a Napoli dal Verona”.