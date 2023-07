Bereszynski saluta il Napoli con un messaggio toccante: “Emozioni incredibili'”

Bartosz Bereszynski, terzino polacco, ha condiviso un messaggio toccante dopo la conclusione del suo prestito con il Napoli. Con un addio in dialetto, il calciatore si prepara a ritornare alla Sampdoria, lasciando un indelebile ricordo nel cuore dei tifosi azzurri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il terzino polacco Bartosz Bereszynski ha detto addio al Napoli con un messaggio commovente dopo la conclusione del suo prestito al club. Il giocatore non è stato riscattato dal club partenopeo e sta per fare ritorno alla Sampdoria.

Bartosz Bereszynski saluta Napoli: la frase in dialetto



“Napoli… qui ho vissuto solo pochi mesi ma sono stati memorabili. È stato un grande onore ed un privilegio per me indossare la maglia azzurra… vincere lo scudetto con voi dopo 33 anni ed alzare la coppa è stata un’emozione incredibile… farà parte di me per sempre!”, ha condiviso Bereszynski sui social.

Il suo messaggio non si è fermato qui. “Ringrazio la società e staff per questa opportunità, ringrazio voi tifosi che mi avete sempre accolto nel migliore dei modi… Soprattutto grazie a questa squadra che mi ha fatto sentire fin da subito uno di voi, un grande in bocca al lupo per il vostro futuro… Vi vogl ben wagliù“, ha concluso in dialetto napoletano, dando un tocco locale al suo addio.

Bereszynski, che ha giocato un ruolo chiave nel successo del Napoli quest’anno, ritorna alla Sampdoria, con cui ha un ultimo anno di contratto. Tuttavia, il suo futuro rimane incerto. Esistono speculazioni su una possibile cessione da parte del club ligure.

L’addio di Bereszynski al Napoli è un esempio della forte connessione che i giocatori possono sviluppare con i club e i loro tifosi. Anche se la sua permanenza a Napoli è stata breve, l’impatto che Bereszynski ha avuto sul club e i suoi tifosi è evidente dal suo emozionante messaggio di addio.

Sebbene il futuro di Bereszynski sia ancora da definire, è chiaro che il suo tempo a Napoli lo ha segnato profondamente, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi azzurri.