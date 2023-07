Napoli domina la scena: tre calciatori nella top 100 dei più costosi al mondo

Tre calciatori del Napoli appaiono nella classifica dei 100 giocatori più costosi del mondo, secondo Transfermarkt. Con Victor Osimhen al quarto posto, il club azzurro dimostra la sua forza nel panorama calcistico mondiale.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli si afferma come una delle forze dominanti nel calcio mondiale, con tre dei suoi giocatori che figurano nella lista dei 100 calciatori più costosi del mondo, secondo un recente studio pubblicato dal portale specializzato Transfermarkt.

Napoli fa la storia: Tre giocatori tra i 100 più costosi del mondo

L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, è salito fino al quarto posto nella prestigiosa classifica, con una valutazione di 120 milioni di euro. Superato solo da giganti del calcio come Halaand e Mbappé, entrambi valutati 180 milioni di euro, e Vinicius, con un valore di 150 milioni di euro, Osimhen dimostra di essere un talento di rilievo mondiale.

Osimhen non è l’unico calciatore azzurro a brillare in questa classifica. Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana del Napoli, è salito al 18esimo posto con un valore di 85 milioni di euro. Questo valore rappresenta un record europeo per un calciatore dopo una sola stagione in Serie A.

La lista include anche Kim Min-Jae, difensore sudcoreano del Napoli, al 58esimo posto con una valutazione di 60 milioni di euro. Min-Jae condivide questo posto con stelle come Mount e Julian Alvarez.

Questi risultati dimostrano la posizione dominante del Napoli nel calcio mondiale. Con una valutazione complessiva di tre giocatori così alta, il club azzurro ha una squadra di talenti invidiabile.

Mentre il futuro di questi tre calciatori rimane aperto, è chiaro che il Napoli ha fatto un ottimo lavoro nell’identificare e sviluppare talenti. La presenza di Osimhen, Kvaratskhelia e Min-Jae tra i 100 calciatori più costosi del mondo è un segno del successo del club nella formazione di calciatori di alto livello.