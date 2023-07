Antonio Sinicropi: Il genero di ADL entra nello Staff Dirigenziale del Napoli

Antonio Sinicropi, il “genero” di De Laurentiis entra a far parte dello staff dirigenziale del Napoli. Con la sua formazione a Coverciano e una passione per il calcio, Sinicropi rappresenta una nuova generazione di leader nel calcio italiano.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Antonio Sinicropi non è un nome nuovo per i tifosi del calcio italiano, ma questa volta lo vediamo in un ruolo diverso. Sinicropi sarà una delle figure dirigenziali chiave nel Napoli, il club campione d’Italia, dopo la partenza di Giuntoli. Nato a Reggio Calabria il 3 agosto dell’88, Sinicropi ha avuto una carriera calcistica fino al 2016 come difensore, ma ha dovuto lasciare il professionismo nel 2012 per motivi familiari.

Sinicropi è entrato a far parte della famiglia De Laurentiis come compagno di Valentina, la figlia del presidente del Napoli. La presenza di Sinicropi è stata notata durante una conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli in Trentino, dove era seduto in prima fila accanto all’ad Chiavelli.

La carriera calcistica di Sinicropi non è finita quando ha smesso di giocare. Ha superato l’esame per diventare direttore sportivo presso il rinomato centro tecnico di Coverciano, dove ha presentato una tesi sui diritti di immagine dei calciatori, concentrando la sua ricerca sulla contrattualistica del Calcio Napoli. La sua tesi è stata tanto apprezzata dalla commissione da ricevere un elogio.

Con la figlia del presidente del Napoli, Valentina, che si sta assumendo la responsabilità del settore marketing del club, la presenza di Sinicropi nello staff dirigenziale segna una nuova era per il Napoli. La sua esperienza calcistica combinata con la sua formazione a Coverciano lo posiziona come un leader promettente nel calcio italiano.

Antonio Sinicropi rappresenta il futuro del calcio italiano, unendo la passione per il gioco con una profonda comprensione degli aspetti commerciali e dirigenziali del calcio. Il suo arrivo nel Napoli è un chiaro segno che il club è pronto per una nuova era di successo sul campo e di efficacia nel settore marketing. Con la guida di Sinicropi, il futuro del Napoli sembra essere in buone mani.