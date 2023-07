Vicario, il Portiere Poteva Essere del Napoli: il retroscena

Guglielmo Vicario, il talentuoso portiere che ha scelto la Premier League invece del Napoli in Serie A.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Guglielmo Vicario è l’ultimo nome caldo nel mondo del calcio. Recentemente trasferitosi dalla Serie A al Tottenham, l’interesse per il giovane portiere non si limitava solo alla Premier League. Secondo Renzo Nadin, ex direttore sportivo e uno dei primi a riconoscere il talento di Vicario, il portiere avrebbe potuto facilmente rimanere in Italia, dato l’interesse di diverse squadre di Serie A.

Nadin ha rivelato che squadre come Napoli e Fiorentina avevano mostrato interesse per Vicario. “So che l’Inter avrebbe voluto prenderlo nel caso in cui avesse venduto Onana. Anche la Juve era interessata. Del resto già un anno fa sarebbe dovuto andare alla Lazio. Mentre successivamente ci furono Napoli e Fiorentina“, ha detto Nadin ai microfoni di SportItalia.

Tuttavia, Nadin ha ammesso di provare un po’ di rammarico per il trasferimento di Vicario al Tottenham. “Ammetto che mi sarebbe piaciuto vederlo in una big qui, ma la Premier League è comunque qualcosa di incredibile”, ha detto.

Nonostante ciò, Nadin crede che la scelta di Vicario di andare in Premier League sia la giusta decisione per la sua carriera. Secondo Nadin, “Il Tottenham è stato la giusta soluzione per lui. In Inghilterra potrà dire la sua rimanendo sempre nel giro della Nazionale. Inoltre sbagliare una partita in Inghilterra è diverso dal farlo in Italia“.

Il futuro di Guglielmo Vicario sembra promettente con la sua nuova squadra, il Tottenham. Mentre siamo certi che molti tifosi italiani avrebbero amato vederlo rimanere in Serie A, il passaggio alla Premier League apre una nuova e entusiasmante fase nella sua carriera. Non vediamo l’ora di vedere come Vicario si adatterà alla vita nella Premier League e siamo certi che continuerà a sorprenderci con le sue prestazioni.