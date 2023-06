Serie A 2023/24: Le date del Campionato e della Coppa Italia. Si comincia il 20 agosto

Le date della Serie A 2023/24 e della Coppa Italia. Dalla prima giornata il 20 agosto fino alla finale del 15 maggio.

SSC NAPOLI NOTIZIE. La prossima stagione della Serie A si sta delineando, con le date ufficiali che sono state finalmente annunciate. Il campionato italiano 2023/24 prenderà il via il 20 agosto e terminerà il 26 maggio, con il calendario completo che sarà rivelato la prossima settimana, mercoledì, alle ore 12 sui canali ufficiali della Serie A.

Una delle caratteristiche salienti di questa stagione sarà un solo turno infrasettimanale, fissato per il 27 settembre. Inoltre, ci saranno quattro pause per le partite della nazionale: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo. A differenza di alcune leghe, la Serie A non si fermerà durante il periodo natalizio.

Oltre alla pianificazione del campionato, le squadre si stanno già preparando per la nuova stagione, con diverse operazioni di mercato in corso.

Oltre al campionato, sono state rivelate anche le date per la Coppa Italia 2023/24. Il torneo inizierà con i turni preliminari il 6 agosto. I trentaduesimi si terranno il 13 agosto, i sedicesimi l’1 novembre, e gli ottavi di finale saranno suddivisi tra il 6 e il 20 dicembre e il 10 e 17 gennaio. La competizione culminerà con la finale del 15 maggio, preceduta dai quarti di finale il 31 gennaio e dalle semifinali, di andata e ritorno, il 3 e il 24 aprile.

Sia per la Serie A che per la Coppa Italia, la stagione 2023/24 promette di essere entusiasmante. Con queste date chiave ora disponibili, i fan possono iniziare a pianificare i loro calendari di partite. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul calendario completo della Serie A.