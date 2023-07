Napoli: Nuovi Orizzonti dopo l’Addio di Giuntoli. De Laurentiis spiazza tutti

Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, il Napoli di De Laurentiis sta pianificando il futuro e le operazioni di calciomercato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Con l’addio di Cristiano Giuntoli, il Napoli si prepara per un nuovo capitolo. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, ha riconosciuto che trattenere il direttore sportivo controvoglia non avrebbe avuto senso. Dopo otto anni di successi con il Napoli, Giuntoli è pronto per una nuova sfida con la Juventus.

Nonostante la perdita di una figura chiave, il Napoli ha un solido organigramma alle spalle. Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, responsabili dell’area scouting, sono pronti a prendere le redini del mercato calcistico.

Per ora, il Napoli continuerà con la coppia Micheli/Mantovani e l’ex braccio destro di Giuntoli, Pompilio. Questi tre gestiranno il mercato estivo, con De Laurentiis che supervisionerà personalmente le trattative più importanti.

Il club sta anche considerando l’idea di inserire un nuovo direttore sportivo più avanti. Frederic Massara, che ha recentemente terminato il suo rapporto con il Milan, è un possibile candidato. De Laurentiis ha iniziato a studiare le modalità di lavoro del Milan più di un anno fa, considerandolo un modello da seguire.

Con l’apertura ufficiale del mercato, De Laurentiis e il suo staff sono già al lavoro per rafforzare il Napoli. Nonostante i cambiamenti, il club è determinato a rimanere una forza dominante nel calcio italiano.

Il Napoli si sta preparando per un nuovo capitolo dopo l’addio di Giuntoli. Con un team di scouting esperto e un presidente determinato, il club è pronto a navigare nel mercato calcistico e a costruire una squadra ancora più forte.