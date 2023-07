CDM: “Victor Osimhen Rinnova con il Napoli: Spunta la clausola nel nuovo contratto”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dovrebbe restare un altro anno in maglia azzurra con rinnovo del contratto.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen, l’attaccante stella del Napoli, è attualmente in Nigeria per le sue vacanze. Ma la distanza non ha impedito le trattative per il rinnovo del suo contratto con il club italiano. Secondo il Corriere dello Sport, l’agente del giocatore, Roberto Calenda, sta negoziando con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Nonostante le voci di un possibile trasferimento, Osimhen ha recentemente rafforzato il suo legame con il club, condividendo una foto sui social media in cui indossa la maglia del Napoli della stagione 1987-88, un omaggio alla leggenda del calcio Diego Maradona.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta lavorando per definire il futuro dei suoi giocatori più importanti, tra cui Osimhen. Salvo offerte straordinarie, il nigeriano dovrebbe rimanere al Napoli per un altro anno, con un rinnovo del contratto e l’inserimento probabile di una clausola.

Le parti si rivedranno a breve per discutere i dettagli dell’accordo. Il Napoli vuole essere preparato per ogni eventualità, compreso un possibile addio di Osimhen, ed è per questo che il club è ansioso di conoscere le intenzioni del giocatore e del suo procuratore.

Victor Osimhen rimarrà al Napoli per un altro anno. Questo rinnovo del contratto, come riporta il corriere, è una notizia positiva per il club, che può contare sulla presenza dell’attaccante nigeriano per la prossima stagione.