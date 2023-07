CorrSport: “Osimhen in Nigeria: Trattative in corso con l’agente per il rinnovo con il Napoli”

Victor Osimhen, attualmente in vacanza in Nigeria, è in trattativa per il rinnovo del suo contratto con il Napoli. L’agente del giocatore sta trattando con il presidente del club, Aurelio De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è attualmente in Nigeria per le sue vacanze. Nonostante la distanza, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, le trattative per il rinnovo del suo contratto con il club italiano sono in pieno svolgimento. L’agente del giocatore, Roberto Calenda, sta trattando con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Osimhen ha recentemente condiviso una foto sui social media indossando la maglia del Napoli della stagione 1987-88, un omaggio alla leggenda del calcio Diego Maradona. Questo gesto ha rafforzato il legame tra il giocatore e il club, nonostante le voci di un possibile trasferimento.

Le trattative per il rinnovo del contratto di Osimhen sono gestite direttamente da De Laurentiis. Il presidente del Napoli sta lavorando per assicurarsi che Osimhen, che ha segnato 31 gol nella stagione scorsa, rimanga con il club. Tuttavia, la questione è complicata dal fatto che Osimhen è uno dei giocatori più ambiti nel calcio mondiale, con molti club pronti a fare offerte per lui.

Nel frattempo, il Napoli sta affrontando altri cambiamenti. Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del club, ha recentemente lasciato per unirsi alla Juventus. Inoltre, il club è in attesa di notizie sul futuro di altri giocatori chiave, tra cui Piotr Zielinski e Hirving Lozano.

Nonostante le sfide, il Napoli è determinato a mantenere la sua squadra forte e competitiva. Con le trattative in corso per il rinnovo del contratto di Osimhen e altri possibili movimenti di mercato, i tifosi del Napoli possono aspettarsi una stagione emozionante e movimentata.