Osimhen pazzo di Napoli, altro che cessione, foto con la maglia di Maradona

Victor Osimhen continua a pubblicare foto con la maglia del Napoli, il giocatore al centro di tante voci di calciomercato.

Notizie Calcio Napoli – Osimhen resta un punto di riferimento per il Napoli. Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per tenerlo in azzurro. Il presidente del Napoli addirittura chiede 200 milioni di euro per cedere il nigeriano. Una richiesta che fino ad ora ha spaventato i top club europei. Anche Bayern Monaco, Psg e Manchester United stanno tentennando.

Nonistante tutto, i media nazionali continuano a parlare di una cessione vicina per il giocatore. Invece Osimhen continua a postare foto con Napoli in sottofondo. Oggi il giocatore ha pubblicato sui social una foto con la maglia del Napoli con lo sponsor Buitoni.