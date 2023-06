Sky – De Laurentiis blinda Osimhen: chiede 200 milioni di euro

Cessione Victor Osimhen, il Napoli non lo vuole cedere. Aurelio De Laurentiis chiede 200 milioni di euro. Notizie di Sky Sport.

Ultime notizie Calciomercato Napoli – Il club azzurro vuole fare di tutto per blindare Osimhen. Il giocatore è richiesto dai top club europei, ma fino ad ora tutti sono stati scoraggiati dalla richiesta economica fatta da Aurelio De Laurentiis. Inizialmente si parlava di un costo del cartellino di Osimhen intorno ai 130/150 milioni di euro, ma ora con il mercato ‘dopato’ dai soldi della Premier League e dell’Arabia Saudita, i prezzi crescono. Quindi se Tonali viene pagato 70 milioni di euro, è chiaro che un attaccante da 31 gol nell’ultima stagione valga molto di più.

Secondo quanto riferisce Sky Sport con Gianluca Di Marzio, per cedere Osimhen il Napoli chiede almeno 200 milioni di euro. Una cifra enorme che sta tenendo lontani club come Bayern Monaco, Psg, Manchester United e Chelsea. Il Napoli continua a blindare il suo gioiello, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2025. De Laurentiis vuole rinnovare il contratto di Osimhen a cifre importanti, ma anche se non dovesse arrivare il rinnovo è disposto a tenerlo in rosa.