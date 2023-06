Napoli: sostituto Kim, Le Normand piace tantissimo, si guarda anche in casa Liverpool

Il Napoli cederà Kim al Bayern Monaco, il sostituto può essere Robin Le Normand, difensore di proprietà della Real Sociedad.

Notizie Calciomercato Napoli – La SSCN è pronta a formalizzare la cessione di Kim al Bayern Monaco. Il giocatore il 3 luglio terminerà il periodo di leva obbligatorio, poi potrà firmare per il nuovo club. Ma di fatto l’accordo c’è già da tempo. Il Bayern Monaco pagherà 58 milioni di euro per la clausola rescissoria, poi farà firmare a Kim un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Una cifra irrinunciabile per un 27enne (o 26enne con la nuova legge coreana ndr) che prima del Napoli non aveva mai giocato in Europa.

Sostituto Kim al Napoli: Le Normand, lo vuole De Laurentiis

Intanto in casa azzurra si lavora a più nomi per trovare un degno erede del sudcoreano. Nessuno si fascia la testa, perché tutti ricordano il problema di sostituire Koulibaly, sembrava un’impresa da titani, poi arrivò Kim.

Ora però bisogna trovare il sostituto di Kim a Napoli e Robin Le Normand, 27 anni difensore della Real Sociedad viene dato come gioiello che piace a De Laurentiis. Secondo Corriere dello Sport è in cima alla lista delle idee del Napoli. Il problema è la clausola rescissoria di Le Normand, che ammonta a 50 milioni di euro.

“Le Normand è per il momento il capolista delle idee, ha una sua storia, una personalità dirompente, una fisicità rassicurante; ma alle sue spalle c’è comunque un mondo, uomini fatti e finiti o anche di prospettiva. Ibrahima Konaté, francese del Liverpool, ha un’età perfettamente aderente alla filosofi a del Napoli, e pure lui ha una quotazione rilevante (38 milioni di euro), come chiunque passi da Anfield. In Inghilterra c’è pure altro, per

esempio Max Kilman, origini ucraine ma radici in Gran Bretagna, un gigante che nel Wolverhampton si è fatto un nome, un sinistro naturale dentro un metro e novantaquattro centimetri di sicurezze alla (non) modica cifra di trenta milioni di pounds. Al Leeds, invece, gioca un altro Robin, Koch, tedesco di 26 anni che sta nella lista esattamente come gli altri, però con valutazione inferiore (18 milioni). Pagherebbe Kim, comunque, e il resto mancia per il centrocampo”.