Di Francesco sicuro: “Daremo del filo da torcere anche al Napoli”

Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Frosinone, durante la presentazione ha parlato della prossima sfida contro il Napoli.

Un grandissimo appuntamento stagionale, il primo, per il Frosinone neopromosso dalla Serie B che alla prima di campionato si troverà ad affrontare il Napoli Campione d’Italia. E’ quanto sorteggiato qualche giorno fa: la gara di debutto del nuovo campionato di Serie A 2023/24 sarà Frosinone-Napoli, gara valida per la prima giornata in programma allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, in programma sabato 19 agosto alle ore 18.30.

A soffermarsi su questa sfida è stato anche il nuovo allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, che nel corso della conferenza stampa ha dichiarato:

“C’è un’impresa da fare ma condivido che parlando di noi si potrà fare e in tal senso il mio staff mi aiuterà molto. Noi insieme alla società potremmo fare grandi cose. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è di avere coraggio e sorriso, che ho smarrito ultimamente e con valori umani. Ho fatto questa scelta perchè credo che qui ritroverò quel valore umano che nel calcio a volte si perde“.

Di Francesco ha poi aggiunto: “Quello che posso assicurare a tutti è che questa squadra attraverso determinate tipologie di lavoro se la giocherà con tutti. Di questo ne sono convinto. Siamo ancora in costruzione, tanti elementi dell’anno scorso non ci sono, magari in 15 giorni o magari con qualche giorno in più trasformeremo questo gruppo in una squadra. Se a Frosinone posso bruciare tre anni di amarezze? In realtà sono state 30 partite. Ripeto non sono io a dovermi riprendere rivincite. Io rappresento società e tifoseria e dobbiamo ritrovare forza. Fin dalla prima giornata proveremo a dare filo da torcere a tutti, anche a Napoli. Non so quando saremo pronti ma cercheremo di esserlo fin da subito“.