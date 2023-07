Malfitano: “Osimhen si trova bene a Napoli? Anche Lavezzi, Cavani e Higuain, ma…”

Il giornalista Mimmo Malfitano si è soffermato sulla vicenda relativa al futuro di Victor Osimhen e alla possibile clausola.

Durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen. Di seguito le sue considerazioni:

“Vicenda Osimhen? De Laurentiis sa bene cosa dovrà fare, ha aperto alla discussione con l’entourage del nigeriano, ha già fatto una prima proposta e si sono dati un altro appuntamento, tuttavia c’è un ma. Se c’è la volontà del bomber a restare? C’è la volontà di firmare un rinnovo senza clausole? Si dice che il giocatore si trova bene a Napoli, ma anche Lavezzi, Cavani, Higuain e Giuntoli si trovavano benissimo…”

Malfitano ha poi aggiunto:

“Al di là delle parole, c’è poi l’aspetto professionale da tutelare. Se Victor Osimhen dovesse decidere di restare dovrà firmare e basta il rinnovo del contratto, nel momento in cui pretende una clausola già significa che qui non vuole continuare un ciclo di 3-4 anni. Noi ci affezioniamo troppo ai calciatori, poi alla fine da gennaio si sapeva che Kim se ne sarebbe andato. Però va detto che non siamo solo noi napoletani ad essere gli unici fessi incantati”.