SKY: “Ancelotti vuole Osimhen al Real Madrid. Le ultime su Kilman”

Il Real Madrid punta Osimhen del Napoli, mentre il club azzurro cerca sostituti per Kim e altri possibili partenti. Le ultime notizie dal calciomercato.

Calciomercato Napoli. La stagione appena conclusa ha visto il Napoli dominare il campionato italiano, riportando lo scudetto all’ombra del Vesuvio 33 anni dopo l’ultimo trionfo. Con 90 punti, ben 16 in più della seconda classificata Lazio, il club azzurro ha dimostrato una superiorità indiscutibile.

Nonostante questo successo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha mantenuto una calma apparente sul mercato. Finora, non ci sono state operazioni in entrata. Questo potrebbe sorprendere alcuni, considerando l’addio ormai annunciato di un pezzo grosso come Kim.

Tuttavia, la politica societaria del Napoli è sempre stata chiara: per ogni calciatore che esce, ne entra uno nuovo. Questo approccio ha permesso al club di mantenere un equilibrio nella rosa e nei conti. La redazione sportiva di Sky sport ha riportato gli ultimissimi aggiornamenti sui movimenti del club partenopeo.

Osimhen nel mirino del Real Madrid

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha messo gli occhi su Victor Osimhen del Napoli come possibile sostituto di Karim Benzema, secondo quanto riportato da Sky Sport 24. L’addio di Benzema, partito per l’Arabia Saudita, ha lasciato un vuoto in attacco che l’ex allenatore azzurro vorrebbe colmare con l’attaccante nigeriano.

La caccia al sostituto di Kim

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per sostituire Kim, in partenza per il Bayern Monaco. Tra i nomi in lizza ci sono Kilman dei Wolves, Le Normand della Real Sociedad e Scalvini dell’Atalanta, anche se le operazioni non sono semplici a causa delle alte valutazioni dei giocatori.

Addii e possibili partenze

Oltre a Kim, ci sono diversi calciatori in uscita dal Napoli, tra cui Lozano, Demme, Gaetano, Zanoli e Zerbin. Il neotecnico del Napoli, Garcia, vorrà valutare da vicino i giocatori in ritiro prima di prendere decisioni definitive.

Gli obiettivi del Napoli

Con l’uscita di Ndombele, il Napoli ha bisogno di un rimpiazzo in mezzo al campo, e il principale candidato è Maxime Lopez. Per la difesa, i nomi più caldi sono quelli di Kilman e Le Normand, entrambi con una clausola da 40 milioni. De Laurentiis dovrà fare una mossa presto, considerando che tra una settimana inizierà ufficialmente la stagione con il ritiro a Dimaro. Per il vice Di Lorenzo, l’idea è Faraoni, mentre con l’addio di Demme e Lozano, il club è alla ricerca di un nuovo centrocampista e di un altro esterno d’attacco.