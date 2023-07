Napoli su Max Kilman: Ecco chi è il gigante del Wolverhampton

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e Max Kilman del Wolverhampton è sulla lista. Scopri di più su questa potenziale mossa di mercato e sul percorso unico di Kilman dal futsal alla Premier League.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è in cerca di un nuovo baluardo difensivo, un erede per Kim, che sembra destinato a vestire la maglia del Bayern Monaco. Tra i candidati spicca Max Kilman, un difensore inglese di origini ucraine, nato nel ’97 e attualmente in forza al Wolverhampton.

Il club partenopeo ha già avanzato un’offerta di 35 milioni di euro per Kilman, ma il Wolverhampton non sembra disposto a lasciarlo andare per meno di 40 milioni. Nonostante l’ingente somma ottenuta dalla vendita di Ruben Neves all’Al Hilal, la partenza di Kilman, insieme a quella del suo compagno di squadra Collins, destinato al Brentford, potrebbe indebolire eccessivamente la retroguardia dei Wolves.

Il Napoli, tuttavia, ha già avviato i colloqui con l’entourage del giocatore e sembra pronto a offrirgli un contratto più vantaggioso, con un ingaggio annuale di 2,5-3 milioni di euro e la prospettiva di giocare in Champions League e di lottare per lo scudetto.

KILMAN DAL FUTSAL AL NAPOLI?

Kilman sembra rispondere perfettamente al profilo ricercato dal Napoli: un difensore centrale sinistro, dotato di una solida struttura fisica e capace di impostare l’azione. Kilman, mancino naturale e alto 194 cm, ha un passo deciso e una notevole capacità di costruzione del gioco, frutto della sua esperienza nel futsal.

Infatti, fino a cinque anni fa, Kilman era un giocatore di futsal, con 25 presenze nella nazionale inglese. Ha giocato sia a calcio che a futsal fino alla stagione 2017/18, quando è stato notato da uno scout del Wolverhampton durante una partita di futsal tra Inghilterra e Galles.

Da lì, il suo passaggio alla squadra under 23 dei Wolves e l’esordio in Premier League il 4 maggio 2019 contro il Fulham. Da quel momento, Kilman ha detto addio al futsal e ha iniziato la sua ascesa nel calcio professionistico, diventando un punto di riferimento per il Wolverhampton nelle ultime due stagioni.

Oggi, il Napoli lo tiene d’occhio, anche se la trattativa non sarà facile. Il Wolverhampton è pronto a rinnovare il contratto di Kilman, ma nel calcio tutto può cambiare in un attimo. Il mercato è imprevedibile e il futuro di Kilman potrebbe essere in azzurro.