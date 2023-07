CORRSPORT: Il Napoli offre 35 milioni per Kilman, Wolverhampton insiste su 40: la trattativa è aperta

Il Napoli ha offerto 35 milioni per l’acquisto di Max Kilman dal Wolverhampton. Nonostante il rifiuto iniziale, la trattativa rimane aperta. Scopri i dettagli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli ha mosso il primo passo per trovare il sostituto di Kim, offrendo 35 milioni di euro per l’acquisto di Max Kilman dal Wolverhampton. Nonostante il rifiuto iniziale, la trattativa rimane aperta.

L’anno scorso, la partenza di Koulibaly aveva lasciato un vuoto nel cuore del Napoli, un vuoto che Kim aveva saputo riempire. Ora, con la partenza del difensore coreano, il club partenopeo si trova di nuovo alla ricerca di un sostituto.

Il Napoli offre 35 milioni per Kilman

Secondo quanto rivela il Corriere dello sport, il primo candidato è Max Kilman, difensore inglese di origini ucraine. Il Napoli ha offerto 35 milioni di euro per lui, ma il Wolverhampton ha rifiutato l’offerta, insistendo su una cifra di 40 milioni.

Nonostante il rifiuto, il Napoli non si arrende. Il club sa cosa vuole e ha già individuato un altro possibile sostituto: Le Normand. Tra i due, la differenza è di soli sei centimetri e una manciata di milioni.

I 35 milioni offerti dal Napoli rappresentano una cifra considerevole, anche in un’epoca in cui il mercato del calcio è dominato da cifre stratosferiche. Tuttavia, per il Wolverhampton, club della Premier League, l’offerta è considerata insufficiente.

Ora, il Napoli dovrà decidere se aumentare l’offerta per Kilman o spostare la sua attenzione su Le Normand. La scelta sarà influenzata da vari fattori, tra cui la volontà dei giocatori, la disponibilità dei club e la relazione con gli agenti.

In ogni caso, il Napoli è consapevole della necessità di trovare una soluzione che possa soddisfare il Wolverhampton o, in alternativa, tentare di abbassare la clausola della Real Sociedad per Le Normand, che è fissata a 40 milioni.

La tentazione, però, è di rimanere tra Kilman e Le Normand, per poi decidere quale dei due affiancherà Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus nella difesa del Napoli.