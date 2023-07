Kim e Le Normand: la clausola rescissoria nemica del Napoli

Il Napoli deve trovare il sostituto di Kim min-Jae. Il giocatore spagnolo è di proprietà della Real Sociedad.

Notizie Calcio Napoli – Kim min-Jae se ne andrà al Bayern Monaco. Il giocatore sudcoreano il 3 luglio terminerà il servizio di leva obbligatorio e sarà disponibile per la firma con il club teutonico. Al Napoli andranno in cassa 58 milioni di euro, dunque una grande plusvalenze, visto che solo la scorsa stagione Kim fu pagato 20 milioni di euro dal Fenerbahce. Il Napoli riuscì a strapparlo alla concorrenza del Rennes proprio perché mise all’interno del contratto quella clausola rescissoria, che ha portato Kim al Bayern Monaco.

Ora però Kim ha deciso di andare via, anche perché il club tedesco gli offre 10 milioni di euro di ingaggio. Per sostituire Kim il Napoli pensa a Robin Le Normand, ma anche in questo caso la clausola rescissoria è ‘nemica’ del club di Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “In cima alla lista dei desideri, ovvio, ci sta Robin Le Normand, un metro e ottantasette centimetri rassicuranti, una forza della natura pure lui, uno dei pilastri

della Real Sociedad che però viaggia infagottato in una clausola: ci vorrebbero una cinquantina di milioni di euro, i soldi incassati da Kim, ma la filosofia del club non è questa. E quindi: se non esisteranno margini di trattativa, Le Normand resterà una gran bel sogno di mezza estate, che intanto va cullato“.