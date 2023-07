Francini: “Garcia nello spogliatotio del Napoli ha trovato una cosa eccezionale”

Giovanni Francini, ex calciatore del Napoli, parla di Maradona e dell’arrivo di rudi Garcia sulla panchina azzurra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In una recente intervista a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, l’ex calciatore Giovanni Francini ha condiviso le sue riflessioni sul Napoli, parlando di Maradona, la perdita di Kim, il promettente Scalvini e il futuro del club.

“Maradona ha dettato anche la linea dei giocatori da prendere nel Napoli ed infatti poi arrivarono anche i risultati,” ha detto Francini, sottolineando l’influenza del leggendario calciatore argentino sul club partenopeo.

La recente perdita di Kim è un duro colpo per il Napoli, secondo Francini. “Perdere Kim è un danno perché trovarne uno pronto come lui non sarà facile. Ha fatto cose strepitose, poi il Napoli ci sorprenderà ancora come ha fatto nel post Koulibaly.”

Francini ha poi parlato di Scalvini, un giovane calciatore che sta attirando l’attenzione. “Scalvini è un giovane molto interessante, gli altri nomi che girano in chiave Napoli sono più pronti ed esperti, ma generalmente il club azzurro va sempre sui giovani. 50 milioni è una cifra molto alta, ma se c’è da fare uno sforzo, lo farei su un giovane come Scalvini che può migliorare tantissimo e migliorare la sua valutazione”

Francini ha poi rivelato: “Garcia ha avuto subito una bella sopresa, nello spogliatorio del Napoli ha trovato una cosa eccezionale, il gruppo è affiatato come una grande famiglia“.

Nonostante le difficoltà finanziarie di molte delle principali squadre della Serie A, Francini ritiene che il Napoli resti la squadra da battere. “Il Napoli resta la squadra da battere e se non darà via più nessuno resterà la più forte. Lo spogliatoio del Napoli è eccezionale e Garcia dovrà dare le proprie idee, ma non deve allontanarsi troppo da quelle del suo predecessore.”

Infine, Francini ha elogiato Osimhen, descrivendolo come un trascinatore. “Osimhen è un trascinatore, è uno che ha voglia di vincere. Noi avevamo Diego, lui neanche la partitina in settimana voleva perdere e avere un giocatore così è importantissimo. Soprattutto per i giovani e per chi arriva. Uno come lui motiva e ti fa dare sempre il 100%.”

Francini ha concluso l’intervista esprimendo il suo amore per il Napoli. “Un giocatore a Napoli dovrebbe andare ad occhi chiusi perché non c’è squadra più bella e la mia gratitudine per la città è infinita.”