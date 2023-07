SKY: "Oismhen gesto importante verso il Napoli. Su Scalvini..."

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato del mercato del Napoli, dal rinnovo di Osimhen, alla ricerca di un sostituto per Kim e di Scalvini.

Calciomercato Napoli. Ai microfoni di Tmw Radio, Luca Marchetti ha fornito interessanti dettagli riguardo la situazione del mercato del Napoli, toccando temi caldi come il rinnovo di Osimhen e la ricerca di un sostituto per Kim.

Osimhen: Rinnovo del Contratto e Gesto Significativo

“La questione del rinnovo di Osimhen è attualmente un tema molto caldo“, afferma Marchetti. Gli agenti del giocatore e De Laurentiis stanno lavorando su questo da tempo. Marchetti sottolinea l’importanza del recente gesto di fedeltà del giocatore, ma avverte che “C’è stato l’ennesimo atto d’amore dell’attaccante e questo è importante, però poi c’è da far quadrare anche i conti”. Se il valore del giocatore è stimato tra 150-180 milioni, si deve trovare un parametro di riferimento simile per il suo ingaggio.

Alla Ricerca di un Sostituto per Kim

Per quanto riguarda il sostituto di Kim, Marchetti rivela che al momento non ci sono nomi in vista. Non ci sono trattative in corso.

Scalvini e Napoli: Una Possibilità con Ostacoli

Su Scalvini, il giornalista mette in luce la necessità di un discorso economico rilevante. “Un giocatore non può ignorare un club come Napoli, ma ci sono altre opzioni e il prezzo molto alto imposto dall’Atalanta è un ostacolo”, spiega. Al momento, non ci sono segnali di un’accelerazione da parte del Napoli verso Scalvini.

Micheli Raccoglie l’Eredità di Giuntoli nel Mercato del Napoli

In conclusione, Marchetti rivela che è Micheli a condurre le operazioni di mercato del Napoli, rimanendo in città e raccogliendo l’intera eredità di Giuntoli.