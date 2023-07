Il Napoli ha scelto il nuovo DS: l’annuncio ufficiale nei prossimi giorni

Il Napoli si prepara a annunciare ufficialmente il suo nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Cristiano Giuntoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è pronto a voltare pagina. Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, la squadra si prepara a annunciare ufficialmente il suo nuovo direttore sportivo. Secondo quanto rivela il quotidiano Il Mattino, il ruolo delicato sarà gestito dal duo Leonardo Mantovani e Maurizio Micheli, due figure di spicco nel panorama calcistico italiano.

Mantovani e Micheli sono noti per la loro abilità nel rifornire il Napoli di talenti, contribuendo a portare la squadra sempre più in alto. Ora, con l’addio di Giuntoli, sono loro i candidati ideali per raccogliere l’eredità da direttore sportivo. ora è il loro momento: saranno loro a guidare le trattative di mercato dell’estate.

Micheli e Mantovani raccoglieranno l’eredità di Giuntoli

Il passaggio formale avverrà nei prossimi giorni, ma il loro lavoro non si è mai fermato. Continuano a fare scouting, analisi e ricerca dei talenti giusti da proporre all’allenatore. La loro abilità nel trovare l’uomo giusto al momento giusto ha portato alla scoperta di talenti come Kvara, Osimhen, Koulibaly, Ghoulam e Hamsik, solo per citarne alcuni, tutti giocatori che hanno avuto l’opportunità di sbocciare e diventare campioni sotto la loro guida.

Mantovani e Micheli si conoscono da una vita e sono cresciuti insieme, sia come persone che come professionisti del calcio. Mantovani è noto per i suoi studi e la raccolta di dati sui calciatori di tutto il mondo, mentre Micheli ha i contatti con i procuratori dei calciatori.

Con loro continuerà a lavorare anche Giuseppe Pompilio, che è stato il braccio destro di Giuntoli ma non lo seguirà nella sua nuova avventura alla Juventus. L’altro nuovo membro della dirigenza azzurra è Antonio Sinicropi, genero di De Laurentiis, che ha recentemente superato l’esame da direttore sportivo.

Con il duo Micheli-Mantovani al timone, il Napoli sembra pronto per una nuova era di successo. Rimani sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul Napoli e sulle sue mosse di calciomercato.