Il Roma: ADL rifiuta l’offerta dei 120milioni del PSG per Osimhen. L’attaccante apre al rinnovo

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, respinge un’offerta da 120 milioni di euro del Paris Saint Germain per Victor Osimhen, aprendo la possibilità di un rinnovo del contratto del giocatore con una clausola.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il futuro del calciatore azzurro Victor Osimhen potrebbe ancora essere a Napoli. Segnali positivi emergono dall’ultimo incontro tra il giocatore e il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, suggerendo la possibilità di un rinnovo di contratto.

Secondo Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, De Laurentiis ha respinto un’offerta da 120 milioni di euro dal Paris Saint Germain per Osimhen, nonostante l’interesse dell’allenatore Luis Enrique. L’attaccante nigeriano, tuttavia, si dimostra aperto alla possibilità di rinnovare il suo contratto con il Napoli.

“Incontro previsto questa settimana per discutere di un adeguamento biennale con uno stipendio non inferiore a 7 milioni di euro“, ha scritto Scotto sulla sua pagina Facebook. “Probabilmente, gli agenti di Osimhen chiederanno l’inserimento di una clausola rescissoria nel contratto, non superiore ai 100 milioni di euro, valida a partire dalla prossima estate.”

Se tale clausola dovesse essere accettata, significherebbe che Osimhen potrebbe lasciare il Napoli solo se un altro club dovesse offrire una cifra pari o superiore a quella stabilita. De Laurentiis, dal canto suo, spera di chiudere l’accordo prima della partenza della squadra per il ritiro di Dimaro.

La decisione di De Laurentiis di respingere l’offerta del PSG dimostra l’importanza di Osimhen per il Napoli. Con 22 reti segnate nella sua prima stagione in Serie A, l’attaccante nigeriano si è dimostrato un elemento chiave per il club azzurro, che ora spera di mantenere le sue prestazioni per le prossime stagioni.