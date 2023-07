Auriemma: “Giuntoli coraggioso, ADL gli ha rinfacciato un’operazione delicata”

Il giornalista Raffaele Auriemma, si è soffermato sull’operato di Cristiano Giuntoli, ricordando anche l’operazione Osimhen.

Cristiano Giuntoli ha saluto il Napoli per andare a Torino, alla corte della Juventus. Una libertà inseguita da almeno due mesi e fatta di rinunce da parte del dirigente sportivo che si è ‘decurtato’ di mensilità, premi e bonus per raggiungere il suo obiettivo. In molti hanno salutato il direttore sportivo, ringraziandolo per il lavoro fatto, per avere fatto colpi di mercato come Elmas, Osimhen, ma anche Kvaratskhelia, Lobotka e Kim. A soffermarsi sull’operato di Giuntoli è stato anche il giornalista Raffaele Auriemma che durante un’intervista a Tele A, ha detto:

“Cristiano Giuntoli deve essere ringraziato per quanto ha fatto a Napoli. Se la società azzurra incasserà una cifra oscillante tra i 210 e i 220 milioni di euro per le cessioni di Kim e Osimhen si dovrà soprattutto al Direttore Sportivo. Lui li ha scelti, ha creduto in loro e si è imposto affinché approdassero nel capoluogo campano”.

Auriemma ha poi aggiunto: “Cristiano Giuntoli fu molto coraggioso soprattutto per quello che concerne l’operazione Victor Osimhen. Si prese la responsabilità di fare acquistare il nigeriano al Napoli per una cifra cash di venti milioni di euro più altri venti tenendo conto le cessioni dei giovani. Secondo me De Laurentiis gli ha rinfacciato tante volte questa operazione quando scoppiò il covid. Alla fine ha avuto ragione lui, Osimhen vale tantissimo”.