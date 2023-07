IL MATTINO: Il Napoli su Pafundi, piace anche Baldanzi: Micheli si muove sul mercato

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Simone Pafundi, stella in ascesa dell’Udinese. Agli azzurri piace anche Baldanzi.

Calciomercato Napoli. Vent’anni o anche meno – è questa l’età della nuova generazione di fenomeni che ha dominato l’ultima stagione calcistica tra la Serie A e la Serie B. Questi giovani campioni, già valutati a peso d’oro, stanno cercando la continuità sul campo per confermare il grande potenziale visto. Tra questi, il caso più eclatante è quello di Simone Pafundi.

Simone Pafundi è il talento dell’Udinese che molti hanno scoperto per le convocazioni del ct Mancini, prima ancora che per le presenze con i bianconeri in Serie A. Nonostante abbia giocato poco nell’ultima stagione, Pafundi ha già una valutazione economica importante. La sua quotazione non è ancora definita in quanto non sono arrivate offerte concrete.

Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, il giovane talento piace alle big italiane, in particolare al Napoli. Le origini napoletane di Pafundi lo rendono una scelta naturale per gli azzurri. La sua prestazione stellare nell’ultimo Mondiale Under 20, con un gol alla Messi (o alla Maradona), ha alimentato l’interesse del club di De Laurentiis.

Ma Pafundi non è l’unico talento che ha attirato l’attenzione del Napoli. Gli azzurri stanno seguendo da vicino diversi giovani promettenti, tra cui Scalvini dell’Atalanta, con una valutazione di 40 milioni, così come Hojlund, dello stesso club e anno di nascita, con un valore ancora più alto.

Anche Baldanzi, nato nel 2003, ha suscitato l’interesse del Napoli: 4 gol in Serie A e un valore che sfiora i 20 milioni. Un altro talento di spicco è Luca D’Andrea, nato a Ponticelli e in forza al Sassuolo, che sembra pronto a diventare un punto di riferimento per il club neroverde.

La strategia del Napoli si sta quindi rivolgendo verso il futuro, Micheli e Mantovani cercano di accaparrarsi i talenti emergenti del calcio italiano. Se questi promettenti giocatori continueranno sulla loro traiettoria ascendente, potremmo vedere un futuro brillante per il club azzurro.