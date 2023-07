Chiariello: “Serie A, il Milan ha un problema serio, nessuno ne parla”

Umberto Chiariello, giornalista ed editorialista di canale 21, mette in luce un problema per il Milan nel prossimo campionato di Serie A.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Umberto Chiariello, noto giornalista napoletano esperto nel panorama calcistico italiano, ha dato la sua analisi riguardo al calendario ufficializzato ieri dalla Lega Calcio per il prossimo campionato di Serie A. Nel suo editoriale trasmesso su Radio Napoli Centrale, Chiariello ha puntato il dito contro una delle squadre pretendenti al titolo: il Milan.

Secondo Chiariello, “Il calendario dice delle cose importanti. La prima è che c’è una squadra, nell’annovero delle pretendenti al titolo, che ha un problema serio: il Milan. Tutti sappiamo che il Milan ha deciso di intraprendere un modello gestionale diverso, rifacendo il centrocampo con Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders e Musah“. Il giornalista ha messo in luce come la decisione del Milan di rinnovare completamente il proprio centrocampo potrebbe comportare dei rischi.

Più in dettaglio, Chiariello si è interrogato sulla capacità del tecnico rossonero Stefano Pioli di gestire questa nuova situazione: “Sarri, intervistato da Sport Italia, ha detto di aver avuto Loftus-Cheek nel suo momento migliore, che è un giocatore straordinario, se sta bene. C’è una domanda: Pioli, che non gode della mia stima come allenatore, saprà assemblare tutti e subito da reparto? Arriveranno tutti in tempo?”

Un’ulteriore preoccupazione è stata espressa dal giornalista in merito al calendario di inizio stagione: “Tra il 19 e 20 agosto, si riparte e nelle 10 partite iniziali, il Milan ha 5 scontri diretti“. Secondo Chiariello, il calendario potrebbe aggravare ulteriormente la situazione di una squadra che sta cercando di reinventarsi.

Se Chiariello ha ragione o meno, solo il tempo potrà dirlo. Ciò che è certo è che le osservazioni dell’esperto giornalista partenopeo offrono un punto di vista interessante e stimolante sul prossimo campionato di Serie A, aggiungendo un ulteriore livello di interesse all’attesa per la nuova stagione.