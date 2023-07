Serie A 2023-2024: Ecco chi ha avuto il calendario peggiore

Con il calendario di Serie A 2023-2024 rivelato, analizziamo le squadre che beneficiano di un avvio favorevole e quelle che affrontano una dura sfida in avvio di stagione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. È finalmente arrivato il momento tanto atteso dai tifosi: è stato reso noto il calendario della Serie A 2023-2024. Nonostante sia difficile fare previsioni precise, una prima analisi degli scontri diretti può già delineare un quadro favorevole o sfavorevole per ogni squadra.

Già alla terza giornata, il weekend del 2 e 3 settembre, assisteremo a due big match: Napoli-Lazio e Roma-Milan. Nelle prime nove giornate, il Napoli affronterà solo una delle prime sette classificate della scorsa stagione. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio considerevole, soprattutto per una squadra fresca di scudetto e con un nuovo allenatore alla guida.

Tuttavia, il Napoli affronterà un dicembre impegnativo, con quattro partite contro Inter, Juve e Roma. La stessa situazione si ripeterà quasi identicamente nel girone di ritorno, con la sfida contro Milan e Inter a cavallo degli ottavi di Champions.

Sulla carta, il Milan sembra avere avuto il calendario più duro. Dopo la sfida con la Roma alla terza giornata, i rossoneri affronteranno l’Inter nel primo derby della stagione il 17 settembre. Tra la settima e la decima giornata, il Milan dovrà vedersela con Lazio, Juventus e Napoli. Nel ritorno, aprile vedrà i rossoneri sfidare prima l’Inter e poi la Juve.

Più equilibrato è il calendario dell’Inter, con il derby contro il Milan a settembre, la Roma a fine ottobre e la Juve a novembre. A dicembre, invece, ci saranno Napoli e Lazio. Nel girone di ritorno, la sequenza di partite sarà quasi identica.

La Juventus, con l’intento di tornare a competere per lo scudetto, avrà un avvio di campionato relativamente morbido. Nelle prime sette giornate affronterà solo la Lazio come sfida di alto livello, seguita da Atalanta, Milan, Inter e Napoli. Tra febbraio e maggio, i bianconeri affronteranno le altre cinque grandi squadre del campionato.

La Roma, invece, avrà un periodo molto impegnativo. I giallorossi chiuderanno il 2023 sfidando Napoli e Juventus e apriranno il 2024 contro Atalanta e Milan. L’ultimo periodo del campionato sarà particolarmente difficile per la squadra di Mourinho, con Napoli, Juve e Atalanta nelle ultime cinque giornate.

Con queste premesse, la stagione di Serie A 2023-2024 si preannunciacarica di suspense e adrenalina. Resta da vedere come le squadre affronteranno queste sfide e se le aspettative rispecchieranno i risultati reali. Sicuramente, come ogni anno, ci aspettano sorprese e ribaltamenti di fronte. Non resta che attenderne l’inizio!