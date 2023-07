Avvio di stagione ‘soft’ , ma dicembre infuocato per il Napoli: le squadre che affronterà

Dicembre sarà un vero e proprio tour de force per il Napoli che affronterà di seguito Atalanta, Inter e Juve e 2 partite chiave di Champions.

La stagione calcistica 2023/2024 della Serie A è stata ‘sorteggiata’ nella giornata di ieri secondo particolari criteri adottati dalla Lega Serie A che hanno evitato al Napoli un esordio stagionale forse ‘traumatico’ con l’impossibilità di trovare alla prima giornata alcune delle squadre più temibili quali Salernitana, Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Roma.

Appuntamento solo rimandato per il Napoli: alla prima si riparte da Frosinone, ma arrivati a dicembre sarà tutt’altro che leggero.

“Dicembre si prospetta come un mese impegnativo per il Napoli, con una serie di partite cruciali”. È quanto afferma l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno nel commentare il calendario della prossima Serie A. Se nella scorsa stagione i mesi di novembre e dicembre sono stati caratterizzati dalla sosta Mondiale – si legge – stavolta, invece, sarà tour de force per il Napoli con tante sfide complicate. Dopo la sosta di metà novembre, gli azzurri affronteranno in trasferta l’Atalanta e l’Inter in casa in una settimana intervallata dalla quinta sfida del girone di Champions League.

Sul Corriere si continua a leggere: “Dicembre sarà un mese tosto per il Napoli, con la doppia sfida consecutiva contro Inter e Juventus prima di chiudere il girone di Champions League e regalarsi a ridosso del Natale il 23 dicembre un altro big-match all’Olimpico contro la Roma di Mourinho”.