KISS KISS – Il Bayern Monaco vuole il bis: dopo Kim, occhi su Osimhen. I dettagli

Il Bayern Monaco ha portato a termine un gran colpo in casa Napoli con Kim. Ora vuole provare il bis con Victor Osimhen.

Kim Min-jae si unirà al Bayern Monaco, ad attenderlo un contratto quinquennale con il club bavarese del valore di sette milioni a stagione più bonus. Il sudcoreano lascerà il club partenopeo dopo una sola ricca stagione in cui sono arrivati cospicui premi, lo Scudetto ed una storica qualificazione ai quarti di Champions League.

Il Bayern Monaco però non vuole fermarsi qua. La società tedesca ha messo gli occhi anche sull’attaccante Victor Osimhen. Mentre per il calciatore coreano i bavaresi si apprestano a pagare la clausola presente nel contratto, la situazione è diversa per Osimhen. A rivelarlo è il giornalista Valter De Maggio durante la trasmissione radiofonica “Radio Goal” su Kiss Kiss:

“Il Napoli incasserà 48 milioni di euro dal pagamento della clausola di Kim Min-Jae da parte del Bayern Monaco. La società tedesca ha messo nel mirino anche Victor Osimhen. Lo ha fatto intendere il dirigente Uli Hoeness anche se la richiesta del Napoli è stata definita fuori luogo. Aurelio De Laurentiis, per cedere il suo attaccante, capocannoniere dell’ultimo campionato italiano di Serie A, ha chiesto una cifra non inferiore ai 170 milioni di euro. Il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di investire una somma così importante per il centravanti”.

