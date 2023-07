Kim-Bayern, ultimo passo prima dell’annuncio: “Seconda parte delle visite mediche”

Kim al Bayern Monaco, operazione che verrà ufficializzata a breve. Oggi la seconda parte delle visite mediche con il club bavarese.

Kim Min-Jae è pronto per completare la seconda parte delle visite mediche prima di firmare il contratto che lo farà diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. E’ quanto rivelato attraverso un post su Twitter dal giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano:

“Kim Min-jae completerà oggi la seconda parte delle visite mediche, poi il Bayern farà scattare la clausola rescissoria dal Napoli. È l’ultimo passo prima dell’annuncio ufficiale”.

Kim Min-jae will complete second part of the medical tests today, then Bayern will trigger the release clause from Napoli 🔴🇰🇷 #Bayern

It's the final step before the official announcement. pic.twitter.com/01UxibLYnJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023