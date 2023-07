Schira: “Victor Osimhen sempre più vicino al rinnovo con il Napoli fino al 2027”

L’esperto di mercato, Nicolò Schira, si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen prossimo al rinnovo con il Napoli.

Victor Osimhen sembra essere sempre più vicino a prolungare il suo contratto con il Napoli. Secondo quanto annunciato su Twitter dal noto giornalista di mercato Nicolò Schira, le trattative per il rinnovo contrattuale tra Osimhen e il club partenopeo sono in fase avanzata. Il nuovo accordo, se concluso, porterà il giocatore a rimanere con il Napoli fino al 2027, mentre il suo stipendio aumenterà a € 6,5 milioni all’anno, oltre ai bonus aggiuntivi. È previsto un incontro tra le parti nei prossimi giorni per definire i dettagli, e potrebbe essere inclusa anche una clausola rescissoria nel nuovo contratto. Ecco quanto si legge su Twitter:

“Victor Osimhen è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con il Napoli fino al 2027 con un nuovo stipendio di € 6,5 milioni/anno + bonus. Previsto un incontro nei prossimi giorni. Nel nuovo accordo potrebbe essere inclusa una clausola rescissoria”, si legge.

Victor #Osimhen is getting closer to extend his contract with #Napoli until 2027 with a new salary of €6,5M/year + bonuses. Expected a meeting in the next days. In the new deal could be included a release clause. #transfers https://t.co/uyOvd0eUSW

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 5, 2023