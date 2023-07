Osimhen-Napoli, Schira svela la mossa boom di ADL: “Ecco cosa sta preparando”

L’esperto di mercato, Nicolò Schira, ha svelato la prossima mossa di Aurelio De Laurentiis per trattenere Osimhen al Napoli.

Il Napoli, con Aurelio De Laurentiis in prima persona, ha una priorità: trattenere a tutti i costi Victor Osimhen. Il presidente chiede non meno di 150 milioni di euro per farlo partire e ha già allontanato le ‘sirene’ di Premier e Ligue 1, soprattutto quelle del PSG che ora hanno abbandonato completamente la pista del nigeriano per virare su Kolo Muani. Le parole dello stesso Osimhen hanno lanciato un segnale chiaro sul suo futuro:

“Vincere lo Scudetto è stato incredibile, mai vista una città più folle di Napoli per il calcio. Sono felice di essere venuto qui: non esiste un posto migliore”.

Ma De Laurentiis continua a stupire. A darci ulteriori dettagli sulla prossima mossa ‘boom’ del presidente del Napoli è anche l’esperto di mercato, Nicolò Schira, che attraverso le frequenze di 1 Station Radio, ha annunciato:

“Il Napoli sta preparando un’offerta di sei milioni e mezzo più uno di bonus. Potrebbe esserci l’inserimento di una clausola a partire dal 2024. Il Napoli farà il possibile per trattenerlo, c’è in tal senso moderata fiducia”. Ha evidenziato l’esperto di mercato sulle intenzioni del club partenopeo.

Schira ha poi aggiunto: “Va anche detto che il Psg, a differenza di Bayern – forte su Kane – e United – concentrato su investimenti meno ingenti, è intenzionato a fare una grande offerta. Dinnanzi a 130 milioni, e 13 d’ingaggio, è difficile trattenerlo. Le dichiarazioni di Osimhen sono d’amore sincero verso la piazza ma, come insegna il caso Tonali, questo mercato può porre le squadre dinnanzi ad offerte irrinunciabili”.