De Maggio: “ADL porterà un colpo internazionale nella società azzurra”

Il giornalista Valter De Maggio, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sul mercato del club azzurro.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli è alla ricerca continua di pedine che possano far salire qualitativamente la squadra e soprattutto che possano risanare quel ‘vuoto’ lasciato da giocatori del calibro di Kim Min-jae. Il sudcoreano nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche per accasarsi al Bayern Monaco e tocca al club azzurro sostituirlo nel migliore dei modi. A soffermarsi su quanto detto è il giornalista Valter De Maggio che a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha dichiarato:

“Da quello che so si seguono varie piste per sostituire Kim Min Jae che passerà al Bayern Monaco. Piace molto Schuurs del Torino, e i granata stanno chiudendo per Becao dell’Udinese. Non è detto che le due cose, a questo punto, siano però legate. Bisogna valutare meglio ogni situazione”.

De Maggio si è poi soffermato sul futuro di Victor Osimhen che rappresenta una priorità per il club azzurro. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta lavorando in prima persona ed è in contatto costante con il procuratore del nigeriano:

: “Per quanto riguarda Victor Osimhen c’è la volontà di continuare insieme ancora per altro tempo, la società prepara una ulteriore offerta ed è in contatto con il procuratore del giocatore nigeriano Calenda, pare che ci sia stato proprio una telefonata nelle ultime ore”.

Novità anche nel management secondo De Maggio: “Per quanto riguarda il management ho il sentore che De Laurentiis, dopo l’arrivo di Garcia, stia lavorando per il colpo internazionale. Vuole portare una figura di grande spessore nella società, probabilmente sarà uno straniero”.