Clamoroso Insigne, vuole lasciare il Toronto! E’ già in trattativa con un altro club

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, starebbe valutando di lasciare il Toronto e tentare la strada in Arabia Saudita.

La carriera di Insigne a Toronto in MLS ha sicuramente preso una piega importante dal punto vista economico, ma non esplode sotto il profilo delle vittorie. L’ex capitano azzurro ha deciso di lasciare il Napoli del suo cuore alla scadenza del contratto a giugno 2022, approdando al Toronto FC. Una firma festeggiata come non mai dal presidente del club canadese e da tutti i tifosi, ma che ha lasciato un po’ a desiderare per via di prestazioni non proprio eccellenti da parte dell’ex capitano azzurro. Ora però, a distanza di 12 mesi dal suo arrivo, potrebbe esserci la svolta.

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’ex capitano del Napoli avrebbe cambiato agente ed è entrato a far parte di Stellar Group: Insigne vuole lasciare il Toronto ed è in trattativa con un club saudita. Per l’ex azzurro è pronta un’offerta molto alta che potrebbe attirarlo così come ha attirato parecchie stelle del campionato europeo. Per adesso sarebbero stati registrati i primi contatti in corso.