Schira: “De Laurentiis prepara un regalo per Garcia. Il Napoli punta su profili internazionali”

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, discute le ultime notizie sul Napoli, tra cui possibili acquisizioni, offerte e la situazione di Osimhen.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, è stato ospite di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Durante l’intervista, Schira ha condiviso le sue intuizioni sulle ultime notizie del calciomercato, con un focus particolare sul Napoli.

Il Napoli e l’offerta per Schuurs

Secondo Schira, il Napoli ha mostrato interesse per Schuurs, ma non ha ancora fatto offerte concrete. Tuttavia, l’esperto di calciomercato ritiene che il club potrebbe puntare su profili internazionali per migliorare la sua posizione in Champions League.

Le Normand e Kilman: le nuove opzioni per la difesa del Napoli

Non solo Schuurs, ma anche Le Normand e Kilman sono tra i profili che il Napoli sta considerando per rafforzare la sua difesa. Schira sottolinea che questi calciatori internazionali potrebbero costare meno rispetto ai difensori italiani di pari livello.

Maxime Lopez: il primo regalo di De Laurentiis a Garcia?

Maxime Lopez, un giocatore che Garcia conosce bene dai tempi del Marsiglia, potrebbe essere la prima acquisizione del Napoli sotto la nuova guida tecnica. Tuttavia, Schira avverte che il Sassuolo potrebbe richiedere un prezzo elevato per il calciatore.

Gabri Veiga: un sostituto per Zielniski o Ndombele?

Se il Napoli dovesse spendere 40 milioni per Gabri Veiga, Schira ritiene che il calciatore dovrebbe essere un titolare, non un sostituto. L’esperto di calciomercato prevede che Veiga potrebbe raddoppiare il suo valore in futuro, ma avverte che i club della Premier League potrebbero offrire una concorrenza feroce.

L’incerta situazione di Osimhen al Napoli

Infine, Schira discute la situazione di Osimhen, per il quale il Napoli sta preparando un’offerta. Nonostante l’intenzione del club di trattenere il calciatore, Schira avverte che un’offerta elevata da parte del PSG potrebbe rendere difficile per il Napoli mantenere Osimhen.

In conclusione, Schira offre una panoramica dettagliata e approfondita del calciomercato, con particolare attenzione al Napoli. Le sue intuizioni offrono una preziosa prospettiva sulle possibili mosse del club nel prossimo futuro.