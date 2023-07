Napoli a un passo da Maxime Lopez: Garcia avrà il vice Lobotka

Il Napoli sembra vicino a siglare l’accordo per l’acquisto di Maxime Lopez del Sassuolo. Il playmaker francese potrebbe diventare il vice di Stanislav Lobotka nella nuova stagione targata Rudi Garcia.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sta accelerando per portare Maxime Lopez al Maradona. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il playmaker del Sassuolo sembra destinato a vestire l’azzurro della squadra partenopea.

Lopez, che ha già lavorato con l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, durante la sua permanenza al Marsiglia, è valutato intorno ai 15 milioni di euro, cifra ribassata dai precedenti 20 milioni. Ieri, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, probabilmente per discutere i termini dell’accordo.

Se le negoziazioni andranno a buon fine, Lopez potrebbe diventare il sostituto ideale per Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli. Ciò rafforzerebbe ulteriormente il centrocampo degli azzurri, con l’aggiunta di un giocatore dotato di notevole talento e grande visione di gioco.

Questo possibile acquisto rappresenterebbe un significativo colpo di mercato per il Napoli, che si sta già preparando per la prossima stagione. L’arrivo di Lopez potrebbe essere l’inizio di una serie di importanti rinforzi per la squadra di Garcia, con l’obiettivo di competere al massimo livello in Serie A e in Europa.