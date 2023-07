Ultim’ora. Napoli-Sassuolo: Incontro per Maxime Lopez

De Laurentiis ha incontrato Carnevali per discutere il trasferimento di Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, al Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Maxime Lopez, il brillante centrocampista del Sassuolo, potrebbe fare un salto di qualità e trasferirsi al Napoli. Con le sua straordinaria velocità e agilità, Lopez è riconosciuto come uno dei giovani talenti più promettenti nel calcio italiano.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, non ha nascosto l’interesse del Napoli per il suo giocatore. Secondo le parole di Carnevali, il Napoli ha mostrato un forte interesse per Lopez, uno sviluppo che corrisponde alle aspirazioni del giocatore di trasferirsi in una città del Sud dell’Italia.

Oltre alla connessione italiana, Lopez ha un legame preesistente con l’allenatore del Napoli, Garcia. Entrambi hanno lavorato insieme al Marsiglia e si stima reciprocamente, un vantaggio che potrebbe facilitare il passaggio di Lopez al Napoli.

Il trasferimento di Lopez potrebbe anche essere incentivato da una potenziale partenza da parte del centrocampista del Napoli, Demme, che è alla ricerca di più tempo di gioco dopo una esperienza triennale non del tutto soddisfacente.

Secondo quanto riporta calciomercato.com : Oggi a pranzo si è tenuto un incontro tra il dg degli emiliani Giovanni Carnevali ed Aurelio De Laurentiis, nel quale è rientrata la questione.

Non sono stati resi noti i dettagli dell’incontro tra Carnevali e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, è chiaro che il Napoli è intenzionato a fare tutto il possibile per accontentare Garcia e potrebbe essere disposto a fare una mossa audace per assicurarsi Lopez.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questa potenziale grande mossa nel calciomercato estivo del Napoli.