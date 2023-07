Carnevali conferma l’interesse del Napoli per Maxime Lopez. ADL vuole anche Baldanzi dell’Empoli

Il Sassuolo conferma l’interesse del Napoli per Maxime Lopez. De Laurentiis si muove anche per Tommaso Baldanzi dell’Empoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nonostante l’addio di Giuntoli, Il calciomercato del Napoli non si ferma. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha confermato l’interesse del Napoli per il centrocampista Maxime Lopez. “È stato richiesto anche dal Napoli, piace a tante squadre: uno dei giocatori più forti in rosa, vediamo se riusciremo ad accontentarlo poiché ha ambizioni importanti“, ha riferito Carnevali ai microfoni di Tv Play.

Ma il Napoli non si ferma a Lopez. Il presidente De Laurentiis sta guardando al futuro e ha messo gli occhi su Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 dell’Empoli. Baldanzi, che ha impressionato nella scorsa stagione sotto la guida di Zanetti, è anche nel mirino di Inter e Roma. Tuttavia, De Laurentiis è determinato a superare la concorrenza e a bloccare il giovane talento per la prossima stagione.

In questi giorni, l’Empoli ha mostrato interesse per Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho, entrambi del Napoli. Gaetano ha trovato poco spazio nell’ultima stagione, mentre Folorunsho è rientrato dal prestito al Bari. Il Napoli potrebbe sfruttare questa situazione per strappare un’opzione su Baldanzi in cambio dei due giocatori.

Il calciomercato è un gioco di strategia e il Napoli sembra essere pronto a fare le mosse giuste. Con l’obiettivo di rafforzare la squadra e anticipare la concorrenza, i tifosi azzurri possono aspettarsi una stagione emozionante.