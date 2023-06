Ufficiale, Giuntoli addio al Napoli: Il commento di Spalletti è da applausi

Cristiano Giuntoli lascia il ruolo di direttore sportivo del Napoli. L’ex allenatore Luciano Spalletti commenta l’addio con parole toccanti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Cristiano Giuntoli non è più il direttore sportivo del Napoli. La notizia è stata confermata da un comunicato ufficiale della SSC Napoli, mettendo fine a un lungo periodo di incertezza. Dopo un tira e molla con il presidente Aurelio De Laurentiis, è stato raggiunto un accordo per interrompere il rapporto tra il Napoli e Giuntoli prima della scadenza naturale del contratto, prevista per il 2024.

Giuntoli non era presente a Rimini per l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato a causa della risoluzione del suo contratto con il club partenopeo. Durante una videoconferenza con il Grand Hotel, ha commentato il premio a lui assegnato dicendo: “Oggi ho avuto questo inconveniente da mettere a posto e non sono riuscito a venire. Devo dire che c’è grande soddisfazione da parte di tutti al Napoli, è stato un anno straordinario. Il sentirsi sempre un “noi” e mai un “io” è stato la nostra forza, ciò che ci ha resi più forti. Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna sul mercato, tornando a puntare sui giovani come facevamo una volta“.

Sull’addio di Giuntoli è intervenuto anche Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli. Prima della consegna dei Premi Artis Suavitas 2023, in programma per la serata del 30 giugno nell‘Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, Spalletti ha condiviso i suoi pensieri con la stampa.

“Si provano belle sensazioni sempre a tornare a Napoli. Dopo averla conosciuta nell’intimità, dopo essere entrato dentro il sentimento di Napoli e dei napoletani, ci sono sempre tantissime cose che ti sorprendono. Diciamo che Napoli è stata per due anni la mia università di vita“, ha dichiarato l’ex allenatore.

Sull’addio di Giuntoli Spalletti ha detto: “In questa sede parlare di calcio sarebbe riduttivo, vi dico solo una cosa: Lasciate lavorare in pace questa società e continuerete a divertirvi. Sanno bene cosa devono fare”.

Queste parole di Spalletti sottolineano l’importanza del Napoli non solo come club di calcio, ma anche come comunità e città. Il suo commento sull’addio di Giuntoli riflette un profondo rispetto per il lavoro svolto dal direttore sportivo e per il club che entrambi hanno servito.