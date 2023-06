Giuntoli via da Napoli: ufficiale, si realizza il sogno Juve

Cristiano Giuntoli lascia Napoli. Si interrompe il rapporto con la SSCN. Il direttore sportivo andrà alla Juventus.

Notizie Calcio Napoli – Cristiano Giuntoli non è più il direttore sportivo del Napoli. Arriva il comunicato ufficiale della SSSC. Dopo un lungo tira e molla con Aurelio De Laurentiis è stato trovato l’accordo per interrompere il rapporto tra il Napoli è Giuntoli prima della scadenza naturale del contratto, che sarebbe scattata nel 2024.

“Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra” questo il comunicato ufficiale della SSCN per salutare il direttore sportivo. Cristiano Giuntoli ora andrà alla Juventus, dove dirigerà l’area tecnica. Giuntoli ha voluto fortemente andare in bianconero, volendo interrompere il suo rapporto con il Napoli.

In questa fase il calciomercato della SSCN sarà gestito da Maurizio Micheli che sarà il direttore sportivo operativo. A seguire e comandare tutte le operazioni ci sarà Aurelio De Laurentiis che gestirà tutte le manovre, trattando calciatori in prima persona.