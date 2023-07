CORRIERE – Osimhen dichiara amore al Napoli e chiude l’asta: ‘Non esiste posto migliore’”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Victor Osimhen e sul suo amore per il Napoli.

E’ il solito Victor Osimhen, il ‘solito’ che si prende spesso le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi. E’ il caso anche dell’edizione odierna del Corriere dello Sport che dedica la sua prima pagina al capocannoniere della Serie A, titolando: “Osi si tira fuori”.

E poi ancora: “Dichiara amore al Napoli e chiude l’asta: ‘Non esiste posto migliore’”. Il nigeriano è orientato a restare ancora al Napoli e si sofferma su quanto di più bello c’è all’ombra del Vesuvio, soprattutto dopo aver vinto lo Scudetto: “Vincere lo Scudetto è stato incredibile, mai vista una città più folle di Napoli per il calcio. Sono felice di essere venuto qui: non esiste un posto migliore”.

Le parole d’amore di Osimhen e la proposta ‘indecente’ di Aurelio De Laurentiis che ha sparato davvero alto per non perdere il suo gioiello hanno fatto tirare indietro anche il PSG che ha abbandonato la pista Osimhen per virare su Kolo Muani.

In taglio alto spazio anche all’Inter: “Missione Big Rom”. Di spalla la Roma: “Nuova offerta per Frattesi”. Spazio anche alla Lazio: “Spunta anche Politano. Milinkovic resta”.

Di seguito un’anteprima della prima pagina del Corriere dello Sport: