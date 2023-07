Napoli su Schuurs, spunta la prima vera offerta di ADL. La risposta di Cairo

Il Napoli monitora Perr Schuurs per sostituire Kim: la prima offerta del club di De Laurentiis sarebbe stata rispedita al mittente.

Kim saluterà il Napoli a breve per accasarsi al Bayern Monaco, questione di ore. Il club bavarese ha già fissato le visite mediche per il suo trasferimento dopodichè i tedeschi verseranno la clausola di trasferimento nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis. Il calciatore dirà addio al Napoli dopo una sola stagione, nella quale ha conquistato uno scudetto.

Tra i profili monitorati per sostituirlo c’è quello di Perr Schuurs, ex difensore dell’Ajax e attuale giocatore in forza al Torino. I partenopei avrebbero messo sul piatto una prima offerta pari a 28 milioni di euro, mentre il Liverpool, diretta concorrente, avrebbe offerto circa 30 milioni di euro. Offerte rispedite direttamente ai mittenti. Ne parla proprio l’edizione odierna di Tuttosport:

“I campioni d’Italia stanno sondando il mercato per rimpiazzare il sudcoreano Kim e hanno aperte diverse porte. Al Toro, per esempio, è stato avanzata per Schuurs una proposta di 25 milioni più 3 di bonus legati alla qualificazione della squadra alla Champions League della stagione successiva: nulla va dato per scontato, ma un obiettivo chiaramente realistico. Offerta che il Toro ha rifiutato”.

“Il centrale olandese è entrato nel mirino dei grandi club italiani e stranieri ma il Torino ha respinto gli assalti pervenuti in queste ultime ore. No alla proposta da 25 milioni più 3 di bonus da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis, il Liverpool si è spinto fino a 30. Il Toro e il difensore restano in posizione di attesa ma un’offerta da 40 milioni di euro potrebbe far vacillare il presidente Cairo”, ha concluso Tuttosport.