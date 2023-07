Pedulla: “Kilman, Le Normand e Samardzic, tutto vero. In arrivo una bella notizia per il Napoli”

Alfredo Pedullà prevede un rinnovo per Victor Osimhen, e rivela l’interesse del Napoli per Kilman, Le Normand e Samardzic. Le ultime notizie sulle mosse di calciomercato del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato è un affare intricato e l’analista sportivo Alfredo Pedullà ha recentemente portato alla luce alcuni interessanti sviluppi relativi al Napoli, durante il suo intervento per SportItalia.

Victor Osimhen, che ha conquistato i tifosi del Napoli con le sue impressionanti prestazioni nella scorsa stagione, ottenendo il titolo di capocannoniere della Serie A con 26 reti, è al centro dell’attenzione. Il futuro di Osimhen, ex attaccante del Lille, è stato oggetto di speculazione, ma secondo Pedullà, sembra probabile un rinnovo del contratto.

“Dopo le belle parole di Victor Osimhen sul Napoli, mi aspetto di ricevere una bella notizia a breve: il rinnovo del calciatore. L’attaccante si sta comportando bene, ha fatto capire di volere restare al Napoli e mi attendo ora che arrivino le firme. Osimhen potrebbe legarsi al Napoli per altri due anni di contratto o forse uno”, ha dichiarato Pedullà.

Oltre al rinnovo di Osimhen, Pedullà ha rivelato che il Napoli ha mostrato un forte interesse per Kilman e Le Normand. “Kilman è finito nei radar del Napoli, ma costa ben 40 milioni. Un altro calciatore monitorato con attenzione dalla società azzurra è quello di Le Normand”, ha detto.

Per quanto riguarda il giocatore dell’Udinese, Samardzic, la situazione è un po’ più complicata. “Su Samardzic ci sono anche Napoli e Milan. Volendo fare una classifica dico che l’Inter è al primo posto per il giocatore, poi viene il Napoli e infine il Milan. Ma la distanza tra questi tre club non è poi così elevata”, ha aggiunto Michele Criscitiello, altro interlocutore della trasmissione.

Queste notizie promettono una sessione di calciomercato emozionante per il Napoli. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questi e altri sviluppi del mercato calcistico.