SKY: Osimhen rinnovo Imminente con Napoli. Il Bayern pensa al doppio colpo dal Napoli: I dettagli

Nonostante il fatto che Osimhen abbia ancora due anni di contratto con il Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato l’obiettivo del club di rinnovare l’impegno con l’attaccante nigeriano. Tuttavia, ci sono indicazioni che una “offerta irrinunciabile” potrebbe indurre Osimhen, il capocannoniere dell’ultimo campionato italiano di Serie A, a salutare i partenopei.

“Si avvicina a fuoco lento il rinnovo del contratto con il Napoli per Victor Osimhen. Ci sono contatti continui tra le parti, con l’obiettivo di trovare un’intesa che ancora non c’è, ma a cui si potrebbe arrivare. Per arrivare all’intesa, si lavora anche all’inserimento di una clausola rescissoria“, ha scritto Di Marzio sul suo sito ufficiale.

La trama si infittisce con l’interesse dichiarato da una delle squadre più forti del calcio europeo. Di Marzio ha rivelato che il Bayern Monaco è fortemente interessato a Osimhen, insieme all’ingaggio di Kim.

Mentre i tifosi del Napoli possono ancora sperare di vedere il loro attaccante preferito in azzurro per un altro anno, l’interesse del Bayern Monaco potrebbe complicare le cose. In ogni caso, l’imminente rinnovo del contratto e le successive mosse di mercato saranno cruciali per il futuro di Osimhen e del Napoli.

Resta con noi per ulteriori aggiornamenti su questo e altri importanti sviluppi nel mondo del calcio.