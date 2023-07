Moggi: “Sapete cosa ha preteso De Laurentiis da Giuntoli prima di cederlo alla Juve?”

Luciano Moggi, l’ex Direttore Sportivo di Napoli e Juventus, svela il motivo per cui Cristiano Giuntoli non è subito passato alla Juventus.

Nel mondo del calcio, le strategie dietro le quinte possono talvolta essere più intriganti delle stesse partite in campo. L’ex Direttore Sportivo di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, ha recentemente fatto luce su uno di questi enigmi, durante il suo intervento al programma televisivo “Il Processo”, in onda su 7 Gold.

Il mistero in questione riguarda Cristiano Giuntoli, l’ex Direttore Sportivo del Napoli che è ora legato alla Juventus. Secondo Moggi, la ragione del ritardo nel passaggio di Giuntoli alla Vecchia Signora non ha nulla a che fare con lui, come erroneamente riferito da alcune voci.

“Qualcuno ha detto delle cretinate affermando che sarei stato io a ritardare l’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus perché avrei voluto portare un altro Direttore Sportivo alla Vecchia Signora. Vi assicuro che non c’è nulla di vero“, ha affermato Moggi.

Il vero ostacolo al passaggio immediato di Giuntoli alla Juventus, secondo Moggi, era di natura economica. “Sapete perché Cristiano Giuntoli non è andato subito alla Juventus, ma ci è voluto un po’ di tempo? Aurelio De Laurentiis, prima di liberare il suo ormai ex Direttore Sportivo, ha infatti voluto delle garanzie economiche“, ha rivelato l’ex direttore sportivo dei due club.

Moggi ha poi espresso la sua stima per Giuntoli: “A me piace molto. Ritengo che abbia tutte le caratteristiche adatte per fare bene nella Torino bianconera. Giuntoli ha una grande personalità.”

Queste dichiarazioni aggiungono una nuova luce al ruolo cruciale che giocano le negoziazioni economiche nei movimenti di mercato del calcio. Ora, con Giuntoli finalmente alla Juventus, resta da vedere come il suo arrivo influenzerà la futura strategia e le performance del club.