Moggi si è inserito tra Juventus e Napoli per Giuntoli: Svelato il clamoroso retroscena

Luciano Moggi voleva un altro DS alla Juventus e ha provato a bloccare il trasferimento di Giuntoli dal Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luciano Moggi, l’ex dirigente della Juventus, torna a far parlare di sé nel mondo del calcio italiano. Secondo quanto riportato da Lapresse, Moggi si sarebbe inserito nell’affare tra Juventus e Napoli per l’arrivo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di nuovo direttore sportivo dei bianconeri.

Moggi, membro di spicco della cosiddetta “triade” formato dallo stesso Moggi, Giraudo e Bettega, è sparito dal calcio italiano nel 2006 quando venne inibito dalla Corte di appello federale a 5 anni con richiesta di radiazione nell’ambito del processo sportivo di Calciopoli. Nel 2017 fu poi confermata nei suoi confronti la “preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione calcio“.

Moggi voleva Tare alla Juventus

Tuttavia, Moggi avrebbe cercato di influenzare la trattativa che porterà Giuntoli dal Napoli alla Juventus, spingendo per l’ingaggio di Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio. Moggi avrebbe fatto pressioni su Francesco Calvo, l’attuale Chief Football Officer del club, per considerare Tare per il ruolo.

Nonostante le pressioni di Moggi, la trattativa tra Giuntoli e il Napoli sembra ormai in via di definizione. Giuntoli, che ha recentemente vinto il campionato Serie A con il Napoli di Spalletti, avrebbe trovato l’accordo con il club di De Laurentiis per l‘interruzione del contratto con un anno di anticipo.

Questo retroscena clamoroso evidenzia l’interesse di Moggi per la Juventus e il suo desiderio di influenzare le decisioni del club. Nonostante la sua preclusione a vita, Moggi sembra ancora desideroso di lasciare il suo segno nel calcio italiano.