Cristiano Giuntoli è ormai un nuovo dirigente della Juventus. I tifosi bianconeri hanno espresso il loro entusiasmo per l’imminente arrivo.

Cristiano Giuntoli è ad un passo dall’approdare alla Juventus, e a breve sarà pronto per firmare un contratto che lo legherà al club bianconero per i prossimi cinque anni. Il dirigente è riuscito a trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis per porre fine al suo contratto con il Napoli un anno prima della scadenza naturale, prevista per il 30 giugno 2024. Questo dettaglio permetterà alla Juventus di tesserare Giuntoli senza dover richiedere deroghe alle autorità calcistiche per la nuova stagione sportiva.

I tifosi della Juventus sono entusiasti del nuovo acquisto e sono convinti che Giuntoli possa replicare a Torino il buon lavoro svolto a Napoli. Nei commenti sui social e sui forum dedicati alla Juventus, si possono trovare frasi come “Finalmente un dirigente serio e competente”, “Ora mi aspetto che prenda Osimhen e Kvaratskhelia, e allora saremo sicuramente in corsa per lo scudetto”, “Sarebbe fantastico se riuscisse a portare a Napoli un giocatore come Kvaratskhelia, magari poco conosciuto, ma in grado di fare la differenza”, “Se riuscisse a portare Osimhen alla Juventus, saremmo certamente i favoriti per la conquista dello scudetto”. Richieste però che sembrano quasi impossibili da soddisfare considerando il valore di mercato dei giocatori chiave del Napoli.