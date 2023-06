Giuntoli alla Juventus, Di Marzio: “Non farà il direttore sportivo”

L’esperto di mercato Di Marzio si è soffermato sull’approdo ormai imminente di Giuntoli alla Juventus e sul ruolo che andrà a coprire.

Il Napoli sta per dare il via libera al suo dirigente Cristiano Giuntoli. Il contratto era in scadenza a giugno 2024, per svincolarsi oggi il direttore sportivo ha rinunciato a circa 4/5 milioni di euro tra stipendio, premi e pendenze. Questa, era l’unica soluzione per andare via.

A darci maggiori novità è l’esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, che ci informa di come Giuntoli alla Juventus dovrebbe assumere il ruolo di responsabile dell’Area Sport, mentre Fabio Manna rimarrebbe direttore sportivo.

“Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 giugno, c’è stato un contatto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli ed è prevista la risoluzione firmata dal presidente del Napoli. Dopo i passi avanti delle ultime ore, è prevista per il pomeriggio la risoluzione firmata da Aurelio De Laurentiis che libererà ufficialmente Cristiano Giuntoli in direzione Juventus”.

Di Marzio ha poi aggiunto: “Il dirigente azzurro ha infatti rinunciato a circa 4/5 milioni di euro tra stipendio, premi e pendenze. Alla Juventus, comunque, dovrebbe ricoprire il ruolo di responsabile dell’Area Sport con Manna che rimarrebbe direttore sportivo“.

Giuntoli aspetta solo la ratifica, poi si metterà a lavoro per il suo nuovo club.